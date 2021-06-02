Уряд дозволив переселенцям без реєстрації отримувати права і реєструвати авто

Кабінет міністрів надав можливість внутрішньо переміщеним особам, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, отримувати посвідчення водія та допуск до керування транспортними засобами, здійснювати державну реєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів.

Про це інформує пресслужба Мінінтеграції.

"Враховуючи те, що наразі зареєструвати місце проживання на тимчасово окупованих територіях України неможливо, зазначені зміни дозволять отримати вказані послуги, просто користуючись довідкою ВПО", - сказано в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що завдяки затвердженим раніше змінам у разі втрати реєстраційного документа на транспортний засіб або непридатності його для подальшого користування власник транспортного засобу або особа, що експлуатує такий транспортний засіб на законних підставах, або їх уповноважені представники можуть здійснити одноразовий виїзд на цьому транспортному засобі з тимчасово окупованої території на підставі копії реєстраційної картки транспортного засобу, яка підтверджує державну реєстрацію цього транспортного засобу на території України.

Копію реєстраційної картки громадяни можуть отримати у територіальних сервісних центрах МВС.

"Ці зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорій А1, А, В1, а саме мопедів, мотоциклів та легкових автомобілів", - наголошують у Мінінтеграції.