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Весна у Києві була на 1°С холоднішою за норму

Найхолоднішим виявився квітень.

Весна у Києві була на 1°С холоднішою за норму
Фото: Лига

Цьогорічна календарна весна у Києві виявилася холоднішою за кліматичну норму.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середня температура повітря за сезон склала +8,4ºС, що на 1,0ºС нижче середньобагаторічних значень.

Весняні місяці, крім березня, були холоднішими за кліматичну норму, особливо квітень, який мав найбільше від’ємне відхилення – 2,0°С.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано лише один температурний рекорд середньодобової температури повітря -   +14,1°С 1 квітня.

Найхолодніше було 10 та 11 березня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до -8,5°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура піднялась до +25,1°С.

Кількість опадів у столиці за весну склала 136 мм, що становить 93% кліматичної норми.

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