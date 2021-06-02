Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
ГоловнаСуспільствоЖиття

​РНБО: захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції спецслужб РФ

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу".

​РНБО: захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції спецслужб РФ
Фото: ЦЕНЗОР

З 31 травня по 1 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов здійснив робочий візит до Литви. У рамках візиту делегація  РНБО України взяла участь у заходах, присвячених обговоренню актуальних питань співробітництва та перспективних напрямів розвитку взаємин України з Литвою, Латвією, Естонією та Польщею.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Зокрема, в перший день візиту до Вільнюса Данілов провів низку зустрічей, під час яких  сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, - в контексті загострення небезпеки на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ та Білорусі "Захід-2021", а також захоплення літака Ryanair у Мінську.

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", - сказав секретар РНБО. Він зазначив, що  захоплення літака Ryanair "має всі ознаки операції російських спецслужб".

"Вони (спецслужби, - ред.) здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», - сказав Данілов.

Він також наголосив на важливості єдності у спротиві російській гібридній агресії.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією.

Голова британського МЗС Домінік Рааб також стверджував, що екстрена посадка лайнера не могла відбутися "без мовчазної згоди" Москви. Уряд Британії допускає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" через цю ситуацію.

У Німеччині також не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair.

Після інциденту низка країн відмовилась приймати рейси білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". У зв’язку з цим національний авіаперевізник Білорусі до 30 жовтня скасував польоти до Варшави, Мілана, Риму, Амстердама, Франкфурт-на-Майні, Берліна, Мюнхена, Ганновера, Відня, Брюсселя, Барселони та Калінінграда. Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також