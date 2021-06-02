​РНБО: захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції спецслужб РФ

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу".

З 31 травня по 1 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов здійснив робочий візит до Литви. У рамках візиту делегація РНБО України взяла участь у заходах, присвячених обговоренню актуальних питань співробітництва та перспективних напрямів розвитку взаємин України з Литвою, Латвією, Естонією та Польщею.

Про це повідомила пресслужба РНБО.

Зокрема, в перший день візиту до Вільнюса Данілов провів низку зустрічей, під час яких сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, зокрема, - в контексті загострення небезпеки на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ та Білорусі "Захід-2021", а також захоплення літака Ryanair у Мінську.

"Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу", - сказав секретар РНБО. Він зазначив, що захоплення літака Ryanair "має всі ознаки операції російських спецслужб".

"Вони (спецслужби, - ред.) здійснюють постійні провокації, і якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», - сказав Данілов.

Він також наголосив на важливості єдності у спротиві російській гібридній агресії.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити літак Ryanair у координації з Росією.

Голова британського МЗС Домінік Рааб також стверджував, що екстрена посадка лайнера не могла відбутися "без мовчазної згоди" Москви. Уряд Британії допускає введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" через цю ситуацію.

У Німеччині також не виключили причетність Росії до примусової посадки Ryanair.

Після інциденту низка країн відмовилась приймати рейси білоруської авіакомпанії "Бєлавіа". У зв’язку з цим національний авіаперевізник Білорусі до 30 жовтня скасував польоти до Варшави, Мілана, Риму, Амстердама, Франкфурт-на-Майні, Берліна, Мюнхена, Ганновера, Відня, Брюсселя, Барселони та Калінінграда. Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.