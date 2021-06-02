Зниклого в Одесі начальника штабу загону морської охорони ДПСУ оголосили в розшук

Першого заступника командира - начальника штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова, який зник уранці 1 червня, оголосили в розшук.

Про це повідомляє регіональне управління Морської охорони ДПСУ.

"До його пошуків залучено компетентні правоохоронні органи, також у пошуку задіяні власні сили Державна прикордонна служба України", - сказано в повідомленні.

На даний момент офіцера оголошено у розшук, інформацію про зникнення офіцера внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження.

Раніше повідомляли, що у вівторок, 1 червня, в Одесі капітан першого рангу Олексій Чертков о 6:30 вийшов з дому на службу, але у розташування Одеського загону Морської охорони не прибув.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі довжиною 275 морських миль та 98 морських миль кордону на річці Дунай, охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні площею 18 600 кв. миль.

До складу загону входять дивізіони кораблів (катерів) Морської охорони, кораблі Морської охорони та відділи спеціальних дій на воді "Дозор-М".