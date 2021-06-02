Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
ГоловнаПраво

​Верховний суд визнав незаконним звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Суд задовольнив касаційну скаргу художника і залишив у силі рішення Приморського райсуду Одеси.

​Верховний суд визнав незаконним звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію і подав на касацію. І Ось – вишенька на торті", - написав Ройтбурд.

Він також опублікував резолютивну частину рішення суду. Згідно з документом, суд задовольнив касаційну скаргу художника і залишив у силі рішення Приморського райсуду Одеси, який визнав, що Ройтбурда звільнили з посади незаконно.

Також суддя ухвалив стягнути з Одеської облради сплачений Ройтбурдом судовий збір у розмірі 1681 гривня.

Нагадаємо, 4 вересня 2019 року Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею  Ройтбурдом. Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення у суді і пізніше виграв суд у першій інстанції. Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним.

Одеська ОДА при цьому не стала розривати контракт з художником і він продовжував виконувати свої обов'язки директора.

2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

4 червня Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформаційної політики України. Після призначення Ткаченко заявив, що рішення про звільнення Ройтбурда було політичним.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також