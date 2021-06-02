​Верховний суд визнав незаконним звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Верховний суд визнав незаконним рішення Одеської обласної ради про звільнення Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Я встиг забути про те, що виграв суд в Одеської облради, програв апеляцію і подав на касацію. І Ось – вишенька на торті", - написав Ройтбурд.

Він також опублікував резолютивну частину рішення суду. Згідно з документом, суд задовольнив касаційну скаргу художника і залишив у силі рішення Приморського райсуду Одеси, який визнав, що Ройтбурда звільнили з посади незаконно.

Також суддя ухвалив стягнути з Одеської облради сплачений Ройтбурдом судовий збір у розмірі 1681 гривня.

Нагадаємо, 4 вересня 2019 року Одеська облрада достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею Ройтбурдом. Він одразу заявив, що буде оскаржувати це рішення у суді і пізніше виграв суд у першій інстанції. Міністерство культури назвало рішення облради безпідставним.

Одеська ОДА при цьому не стала розривати контракт з художником і він продовжував виконувати свої обов'язки директора.

2 червня Апеляційний суд підтримав звільнення Ройтбурда.

4 червня Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформаційної політики України. Після призначення Ткаченко заявив, що рішення про звільнення Ройтбурда було політичним.