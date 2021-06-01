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В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони ДПСУ

Офіцер вийшов зі свого будинку о 6:30 ранку, але в розташування загону не прибув.

Олексій Чертков
Фото: Думская
Олексій Чертков

Перший заступник командира - начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби (ДПСУ) Олексій Чертков зник сьогодні вранці.

Про це повідомляє “Думская” з посиланням на пресслужбу з'єднання.

Наразі відомо, що капітан першого рангу вийшов зі свого будинку о 6:30 ранку, але в розташування загону не прибув. До його пошуків залучені всі компетентні органи, зокрема військова контррозвідка СБУ.

В разі наявності інформації про місцезнаходження офіцера прохання повідомити за телефоном 102 або 0679765934 і 0675181647.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі довжиною 275 морських миль та 98 морських миль кордону на річці Дунай, охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні площею 18 600 кв. миль.

До складу загону входять дивізіони кораблів (катерів) Морської охорони, кораблі Морської охорони та відділи спеціальних дій на воді "Дозор-М".

Нагадаємо, 1 лютого На Донбасі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" під час чергування на одному із взводних опорних пунктів зник військовослужбовець.

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