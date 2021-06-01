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Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

З початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Неподалік населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції наших воїнів. Під час першого обстрілу ворог застосовував міномети 82-го калібру. Під час другого – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували в зоні ООС майже 5 гектарів території та передали на знищення 65 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що до вересня Росія може влаштувати нову ескалацію під приводом навчань "Захід-2021". Президент зазначив , що у момент весняної ескалації на тимчасово окупованих територіях Донбасу було 30-35 000 військових, з них близько 3000 були кадровими російськими офіцерами. Крім того, уздовж кордонів України нарахували в різні періоди 50-80 тис. військових, у Криму ще близько 35 000.

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