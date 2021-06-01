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Зеленський: Німеччина і Франція бояться назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі

"Навіть на рівні того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, всі бояться".

Зеленський: Німеччина і Франція бояться назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина і Франція бояться назвати Росію стороною конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав у інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung (український переклад є на сайті Офісу президента).

"На останньому засіданні радників лідерів країн «Нормандської четвірки», де Росію представляв пан Дмитро Козак, він запитав у наших європейських партнерів, чи є РФ стороною конфлікту. Представники Німеччини та Франції прямо не відповіли, що Росія є стороною конфлікту. Вони знову ввімкнули таку «обережну» дипломатію, з якою Україна не погоджується, тому що Росія є стороною конфлікту", - розказав Зеленський.

"Навіть на рівні того, щоб визнати Росію стороною конфлікту, всі бояться", - поскаржився президент України.

Він вважає, що така дипломатичність є неприйнятною для восьмого року війни.

Зеленський підкреслив, що цінує зусилля канцлерки Німеччини Ангели Меркель, але "від неї очікував більшого".

"Ми вдячні за те, що у нас є, але я знаю, що Німеччина може більше. Тому що те, що вони роблять для нас, вони роблять для себе. Чому вони цього не розуміють – я не знаю", - сказав Зеленський.

 Нагадаємо, що в останні кілька місяців Зеленський неодноразово заявляв, що "нормандського формату" не вистачає для мирного врегулювання на Донбасі. Остання його пропозиція - створення нового переговорного майданчика, який стосувався би не тільки Донбасу, але й Криму та "Північного потоку - 2".

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