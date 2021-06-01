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Генсек НАТО порадив Україні та Грузії зосередитись на реформах та модернізувати оборонку

На саміт Альянсу Україну не запросили.

Генсек НАТО порадив Україні та Грузії зосередитись на реформах та модернізувати оборонку
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО рекомендує Україні та Грузії зосередитись на реформах та модернізувати оборонний та безпековий сектори, щоб наблизитись до Альянсу.

Так Єнс Столтенберг відповів на питання, чого Україна та Грузія можуть очікувати від саміту НАТО влітку цього року, передає Голос Америки.

"Ми продовжуємо співпрацювати з країнами-претендентами, такими як Грузія та Україна, і наше послання для них - фокусуватися на реформах, модернізувати свою оборонну та безпекові інституції, тому що ми вважаємо, - це кроки, які допомагають рухатися ближче до євроатлантичної інтеграції", - сказав генеральний секретар НАТО.

Столтенберг додав, що Альянс продовжує підтримувати ці країни, допомагаємо їм впроваджувати реформи.

Нагадаємо, черговий саміт лідерів країн альянсу відбудеться 14 червня в Брюселі. Попередній саміт відбувся в грудні 2019 року у Великобританії. У 2020 році лідери альянсу не збиралися через пандемію коронавірусу. Як повідомлялося, рішення про надання Україні ПДЧ не буде ухвалюватися під час червневого саміту НАТО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив розчарування тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті. "Якщо в 2008 році було дано обіцянку, що Україна і Грузія, зрештою стануть членами НАТО, та наступним кроком на цьому шляху має бути надання ПДЧ", - зазначив він.

Після засідання Комітету з партнерств та колективної безпеки НАТО наприкінці травня в українському Міноборони заявили, що Україна першою серед країн-партнерів отримає оновлений пакет Цілей партнерства з НАТО.

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