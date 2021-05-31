​Разумков: закон "про олігархів" з’явиться в Раді найближчим часом

Законопроєкт про деолігархізацію з’явиться у Верховній Раді найближчим часом. Поки що анонсований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт не надходив до парламенту.

Про це за результатами погоджувальної ради заявив на брифінгу спікер парламенту Дмитро Размков, передає кореспондент LB.ua.

"Законопроєкт щодо деолігархізації я ще не бачив. Він ще не заходив у Верховну Раду. Думаю, що найближчим часом він з'явиться. Він буде на сайті Ради. Після цього ми зможемо поговорити та обговорювати ті аспекти, які в ньому будуть відображені", - сказав Разумков.

Він наголосив, що не належить до кола "втаємничених осіб", які вже ознайомилися з текстом законопроєкту.

Спікер також вважає, що "не повинно бути груп впливу, а весь парламент має бути єдиною групою впливу для українського народу, працювати саме на це... Якщо ми говоримо про підтримку бізнесу та лобіювання інтересів в гарному розумінні цього слова.., то насправді в багатьох країнах світу лобізм - це нормальна практика, яку запровадили багато-багато років. І вона демонструє прозорість, якщо ми говоримо про США та деякі країни ЄС. В Україні такого немає. І в Україні цей «лобізм», на жаль, несе корупційну складову. Якщо є корупційна складова, то у нас достатня кількість антикорупційних органів, які повинні робити свою справу. Якщо хтось із народних депутатів отримав кошти за те, щоб голосувати чи ні, якщо ж такий факт.., є НАБУ, НАЗК, Верховний суд".

Як повідомили джерела LB.ua в "Слузі народу", наразі законопроєкт "ще дописують в Офісі президента". Ще один депутат зазначив, що документ "зараз переписують".

Нагадаємо, 15 квітня президент Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. На пресконференції він пообіцяв, що текст закону буде оприлюднено найближчим часом. Президент розповів, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За його словами, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

20 травня видання ZN.ua оприлюднило частини анонсованого законопроєкту. Згідно з опублікованим текстом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.

Раніше основну ознаку олігарха назвав секретар РНБО Данілов. За даними РНБО, наразі в Україні є 13 олігархів.