"Нафтогаз" виступає проти зняття американських санкцій з "Північного потоку-2"

НАК "Нафтогаз України" тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до Федерального Уряду та демократичних партій Німеччини, адже вважає неприпустимим заклик щодо пошуку компромісу в частині скасування санкцій США.
Про це йдеться у прес-релізі НАК.
“Враховуючи високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти, аби негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів та усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проекту Nord Stream-2”, - йдетьсяу прес-релізі.
За словами голови правління НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації США були зрозумілі.
"Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою чергу, Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво “Північного потоку-2” і тиснутиме на США. Оскільки цей ризик був очевидним, я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження", - заявив Вітренко.
Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".
Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".
Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".