"Нафтогаз" виступає проти зняття американських санкцій з "Північного потоку-2"

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації США були зрозумілі.

НАК "Нафтогаз України" тільки частково підтримує відкрите звернення аналітичного центру Center for liberal modernity до Федерального Уряду та демократичних партій Німеччини, адже вважає неприпустимим заклик щодо пошуку компромісу в частині скасування санкцій США.

Про це йдеться у прес-релізі НАК.

“Враховуючи високу ймовірність виникнення нових загроз, Нафтогаз звертається до органів державної влади, громадських діячів та експертної спільноти, аби негайно виступити з публічною ініціативою і закликати стратегічних партнерів та усі зацікавлені сторони не допустити зняття санкцій США із проекту Nord Stream-2”, - йдетьсяу прес-релізі.

За словами голови правління НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, ризики відмови від санкцій з боку нової адміністрації США були зрозумілі.

"Очікувано, що нова адміністрація США шукатиме певні компроміси з Німеччиною, оскільки для них Німеччина є важливим партнером по НАТО. В свою чергу, Німеччина, принаймні до виборів восени, намагатиметься якомога швидше закінчити будівництво “Північного потоку-2” і тиснутиме на США. Оскільки цей ризик був очевидним, я очікував, що мої попередники будуть грати на випередження", - заявив Вітренко.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".