«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
​У Туркменистані чиновників змусили поголити голови через траур
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
У Таїланді загинув Посол України, ознак нападу не знайшли (оновлено)
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
Під Офісом президента відбувся мітинг на підтримку Стерненка "Покажіть нам справедливість!" (оновлено)
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
​Путін пообіцяв Лукашенку $500 млн і порушив питання про затримання Сапеги
Відкритий лист до голови Наглядової Ради УКФ Лариси Мудрак
Відкритий лист до голови Наглядової Ради УКФ Лариси Мудрак
У Флориді невідомі обстріляли натовп, є загиблі та поранені
У Флориді невідомі обстріляли натовп, є загиблі та поранені
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю
ГоловнаСвіт

Рада розгляне постанову щодо визнання режиму Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці

Український парламент висловлює вимоги до влади Білорусі щодо припинення незаконного переслідування опозиції 

Рада розгляне постанову щодо визнання режиму Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці
Фото: EPA/UPG

У парламенті зареєстрували постанову про звернення до міжнародних організацій та урядів щодо визнання режиму Олександра Лукашенка в Білорусі таким, що становить небезпеку. Про це під час засідання погоджувальної ради повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк. 

"Український парламент висловлює вимоги до влади Білорусі щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політв'язнів", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що також Верховна Рада закликає посилити тиск, зокрема за рахунок нових санкцій. Віцеспікерка зазначила, що сподівається на розгляд поставнови вже 1 червня.

"Україна має сама подавати приклад солідарності, варто звернутися до президента та РНБО, визначити перелік підсанкційних осіб", - заявила Олена Кондратюк.

Нагадаємо, що 26 травня Рада міністрів Білорусі затвердила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини, меблі.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пояснив обмеження українського імпорту аналогічними діями зі сторони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також