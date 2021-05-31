Рада розгляне постанову щодо визнання режиму Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці

У парламенті зареєстрували постанову про звернення до міжнародних організацій та урядів щодо визнання режиму Олександра Лукашенка в Білорусі таким, що становить небезпеку. Про це під час засідання погоджувальної ради повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк.

"Український парламент висловлює вимоги до влади Білорусі щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політв'язнів", - зазначила вона.

Кондратюк додала, що також Верховна Рада закликає посилити тиск, зокрема за рахунок нових санкцій. Віцеспікерка зазначила, що сподівається на розгляд поставнови вже 1 червня.

"Україна має сама подавати приклад солідарності, варто звернутися до президента та РНБО, визначити перелік підсанкційних осіб", - заявила Олена Кондратюк.

Нагадаємо, що 26 травня Рада міністрів Білорусі затвердила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини, меблі.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пояснив обмеження українського імпорту аналогічними діями зі сторони України.