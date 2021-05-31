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Світовий конгрес українців закликав Німеччину ввести мораторій на "Північний потік-2"

"Мораторій  є можливістю виробити єдину європейську позицію".

Світовий конгрес українців закликав Німеччину ввести мораторій на "Північний потік-2"
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Світовий конгрес українців закликає Федеральний уряд і демократичні партії Німеччини негайно ввести мораторій на "Північний потік-2".

Про це повідомила пресслужба СКУ.

Російський газопровід, який повинен бути побудований в обхід Східної Європи і матиме пряме підключення в Німеччині, планується добудувати цього літа. Проєкт засудили в Європі і на міжнародному рівні як "політичну зброю Кремля, який має на меті використовувати поставки газу для контролю над Україною та іншими східноєвропейськими країнами".

У СКУ зазначають, що мораторій повинен роз'яснити стратегічні наслідки "Північного потоку-2", особливо щодо безпеки України та східноєвропейських держав - членів ЄС; провести детальну оцінку життєвого циклу проєкту і вивчити його вплив на клімат; сприяти здійсненню спільної європейської енергетичної політики; врегулювати трансатлантичні розбіжності, пов'язані з "Північним потоком-2", обговорити основні спірні питання між ЄС і Кремлем і переглянути "Північний потік-2" на тлі цієї дискусії.

"Мораторій по "Північному потоку-2" є можливістю виробити єдину європейську позицію. Він дасть чіткий сигнал російському керівництву, що існують наслідки за постійні порушення міжнародного законодавства і підрив основ європейського правопорядку", - зазначив головаСКУ Павло Грод.

СКУ закликає всі українські та східноєвропейські громади, а також всіх друзів України підтримати цю ініціативу і закликати свої уряди до підтримки мораторію.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

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