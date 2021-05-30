Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю

Лідери двох опозиційних партій Ізраїлю оголосили про об'єднання зусиль для формування парламентської коаліції.

Лідери двох основних опозиційних партій Ізраїлю заявили, що працюватимуть разом над формуванням коаліційного уряду. Це може призвести до того, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу вперше за 12 років залишить посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє NBC News.

Нафталі Беннетт, голова невеликої релігійної та націоналістичної партії "Яміна", та опозиційний лідер Яір Лапід, з центристської партії "Єш Атід", заявили, що вони об'єднали зусилля.

"Впродовж останніх двох років Ізраїль був у колі виборів, внутрішніх боїв без керівництва. Це більше не повториться. Ми можемо зупинити це і взяти під свій контроль. Правого уряду на чолі з Нетаньяху немає. Це або зміна уряду, або нові вибори", - сказав Беннет в неділю в телевізійному зверненні.

За даними The Times of Israel, новий "уряд єдності", ймовірно, об'єднає праві партії (Яміна, Ісраель Бейтену, Нова надія), центру (Еш Атід, Сині і Білі) і лівих (Лейбористська партія, Мерец) за підтримки партії РААМ.

За попередньою інформацією, Беннетт буде займати пост прем'єр-міністра протягом перших двох років уряду, а Лапід замінить його на наступні два роки.

Нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перебуває при владі з 2009 року.

Нагадаємо, що цієї весни партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виграла вибори в парламент.

Вибори до Кнесету 21-го скликання відбулися 9 квітня 2019 року. Партія "Лікуд" Нетаньягу і опозиційна "Кахоль-лаван" Бені Ганца отримали по 35 мандатів. Цей Кнесет був розпущений 30 травня 2019 року, оскільки Беньяміну Нетаньягу не вдалося сформувати коаліції.

Кнесет 22-го скликання був обраний 17 вересня 2019 року. "Кахоль-лаван" отримав 33 мандати, "Лікуд" - 31. Однак оскільки ні Нетаньягу, ні Ганц не змогли сформувати коаліції, його теж довелося розпустити в ніч на 12 грудня.

На початку травня Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліційний уряд до дедлайну - опівночі 5 травня. Через це його партія "Лікуд" вперше за багато років може опинитися в опозиції,

Після цього президент надав можливість сформувати альтернативний коаліційний уряд опозиційним силам.