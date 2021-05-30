Беньямін Нетаньягу може залишити посаду прем’єр-міністра Ізраїлю

Лідери двох основних опозиційних партій Ізраїлю заявили, що працюватимуть разом над формуванням коаліційного уряду. Це може призвести до того, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу вперше за 12 років залишить посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомляє NBC News.
Нафталі Беннетт, голова невеликої релігійної та націоналістичної партії "Яміна", та опозиційний лідер Яір Лапід, з центристської партії "Єш Атід", заявили, що вони об'єднали зусилля.
"Впродовж останніх двох років Ізраїль був у колі виборів, внутрішніх боїв без керівництва. Це більше не повториться. Ми можемо зупинити це і взяти під свій контроль. Правого уряду на чолі з Нетаньяху немає. Це або зміна уряду, або нові вибори", - сказав Беннет в неділю в телевізійному зверненні.
За даними The Times of Israel, новий "уряд єдності", ймовірно, об'єднає праві партії (Яміна, Ісраель Бейтену, Нова надія), центру (Еш Атід, Сині і Білі) і лівих (Лейбористська партія, Мерец) за підтримки партії РААМ.
За попередньою інформацією, Беннетт буде займати пост прем'єр-міністра протягом перших двох років уряду, а Лапід замінить його на наступні два роки.
Нинішній прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перебуває при владі з 2009 року.
Нагадаємо, що цієї весни партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виграла вибори в парламент.
Вибори до Кнесету 21-го скликання відбулися 9 квітня 2019 року. Партія "Лікуд" Нетаньягу і опозиційна "Кахоль-лаван" Бені Ганца отримали по 35 мандатів. Цей Кнесет був розпущений 30 травня 2019 року, оскільки Беньяміну Нетаньягу не вдалося сформувати коаліції.
Кнесет 22-го скликання був обраний 17 вересня 2019 року. "Кахоль-лаван" отримав 33 мандати, "Лікуд" - 31. Однак оскільки ні Нетаньягу, ні Ганц не змогли сформувати коаліції, його теж довелося розпустити в ніч на 12 грудня.
На початку травня Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліційний уряд до дедлайну - опівночі 5 травня. Через це його партія "Лікуд" вперше за багато років може опинитися в опозиції,
Після цього президент надав можливість сформувати альтернативний коаліційний уряд опозиційним силам.