Ізраїль і Єгипет обговорюють відновлення Сектора Гази

Головний дипломат Ізраїлю вперше приїхав до Єгипту з 2008 року.

Керівник МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі прибув із візитом до Єгипту, щоб обговорити теми, пов'язані з Сектором Гази.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року.

Очікується, що під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі він підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, що сильно постраждала під час конфлікту.

Також міністр обговорить питання зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази.

Крім того, може йтися про можливий обмін полонених палестинських бойовиків на утримуваних в секторі Гази ізраїльтян.

Одночасно з цим візитом відбудеться і поїздка керівника єгипетської розвідки Аббаса Камеля в Тель-Авів, де він зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Також Камель проведе переговори з палестинським керівництвом на Західному березі Йордану.

Нагадаємо, що 10 травня почалася нова ескалація протистояння ХАМАС та Ізраїлю. Палестинці протестували через День Єрусалима і вимагали скасувати парад на честь цього ізраїльського свята. Крім цивільних сутичок, відбулися і військові.

ХАМАС обстрілював із сектора Гази різні райони Ізраїлю, країна відповідала авіаударами та ракетами. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.