Конституційний суд Молдови розгляне відмову Чаусу в політичному притулку

Конституційний суд Молдови розгляне відмову колишньому українському судді Миколі Чаусу в наданні політичного притулку.

Про це пише видання publika.md.

Верховний суд задовольнив прохання адвоката про скасування виключення про неконституційність тлумачення кількох положень адміністративного кодексу які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента Молдови для відмови Чаусу.

Таким чином, суд передав справу до Конституційного суду і відклав розгляд апеляції до винесення рішення з цього повідомлення.

Нагадаємо, Після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Чаус вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Досі про його місце перебування нічого не відомо. 17 травня Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

Цього тижня також стало відомо, що Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чаус підозрюється в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів на посаді судді Дніпровського райсуду Києва. Хабар він закопав в городі в банках. Заарештувати його не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.