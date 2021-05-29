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Конституційний суд Молдови розгляне відмову Чаусу в політичному притулку

Суд також відклав розгляд апеляції до винесення рішення.

Конституційний суд Молдови розгляне відмову Чаусу в політичному притулку
Фото: podrobrosti.ua

Конституційний суд Молдови розгляне відмову колишньому українському судді Миколі Чаусу в наданні політичного притулку. 

Про це пише видання publika.md.

Верховний суд задовольнив прохання адвоката про скасування виключення про неконституційність тлумачення кількох положень адміністративного кодексу які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента Молдови для відмови Чаусу.

Таким чином, суд передав справу до Конституційного суду і відклав розгляд апеляції до винесення рішення з цього повідомлення.

Нагадаємо, Після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Чаус вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Досі про його місце перебування нічого не відомо. 17 травня Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

Цього тижня також стало відомо, що Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чаус підозрюється в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів на посаді судді Дніпровського райсуду Києва. Хабар він закопав в городі в банках. Заарештувати його не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

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