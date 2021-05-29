У горах Анталії знайшли тіло української альпіністки

Тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка зникла в горах Анталії на початку травня, знайшли після проведеної аерофотозйомки місцевості.

Про це пише Укрінформ з посиланням на ЗМІ.

“Знайдено тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка піднялася на гору Геїк Сіврісі на висоту 1715 в Анталії і про яку не чули протягом 26 днів. За попередніми оцінками, альпіністка впала зі крутих скель біля вершини та загинула”, – йдеться у повідомленні.

Тіло альпіністки було знайдено під час повітряного сканування розвідувальним літаком жандармерії. Тіло, яке команда зняла зі скель, направили в морг Інституту судової медицини.

Яна Кривошея прибула в Туреччину 1 травня з Одеси до Анталії через Стамбул. З аеропорту вона приїхала в кемпінг Josito. Звідти самостійно вирушила на вершину Geyik Sivrisi, висотою 1715 м. Як вказує брат зниклої, у кемпінгу її відмовляли від самостійного сходження на вершину. Вона також не повідомила родичів про точні дати перебування в Туреччині.

Мама Яни знала лише про її намір поїхати в Туреччину. 10 травня альпіністка не повернулася до Одеси за раніше придбаним квитком. Було офіційно повідомлено про її зникнення. Брат вирушив до Туреччини. Рятувальники виявили в горах намет та частково особисті речі українки. До пошукової операції також долучилися альпіністи, поліція, жандарми, місцеві мешканці.

Згодом до пошуку залучили 10 спеціалістів-рятувальників з Анкари. Окрім того, на підмогу з Одеси прибули українські альпіністи, загалом 11 людей.

Нагадаємо, чотирьох українських альпіністів евакуювали з вершини у Гімалаях.