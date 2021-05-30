Білоруські силовики затримали головного редактора видання "Hrodna.Life" Олексія Шота.
Про це у Telegram повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).
"У Гродно затримали головного редактора Hrodna.life Олексія Шота. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться у повідомленні.
У квартирі, де зареєстрований Олексій Шота, силовики провели обшук. Наразі невідомо, чи було з неї щось вилучено.
Гродненська міліція прокоментувала затримання журналіста. Інформація розміщена в групі "Вконтакте".
“В ході моніторингу мережі інтернет співробітниками Ленінського РВВС Гродно виявлено факт розміщення сайтом Hrodna life інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Білоруська асоціація журналістів, відео затримання журналіста силовики зняли за два дні до його арешту - 28 травня, тоді як арешт відбувся 30 травня.
Раніше, 19 березня Олексій Шота вже притягувався до адміністративної відповідальності “за поширення екстремістської інформації” на сайті.
За інформацією білоруських силовиків, зараз мова йде про продукцію одного і того ж телеграм-каналу, раніше визнаного екстремістським.
Нагадаємо, раніше Коаліція за свободу ЗМІ оприлюднила заяву, в якій засудила примусову посадку літака Ryanair у Мінську та арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.