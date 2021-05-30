Відео затримання журналіста силовики зняли за два дні до його арешту.

Білоруські силовики затримали головного редактора видання "Hrodna.Life" Олексія Шота.

Про це у Telegram повідомляє Білоруська асоціація журналістів (БАЖ).

"У Гродно затримали головного редактора Hrodna.life Олексія Шота. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться у повідомленні.

У квартирі, де зареєстрований Олексій Шота, силовики провели обшук. Наразі невідомо, чи було з неї щось вилучено.

Гродненська міліція прокоментувала затримання журналіста. Інформація розміщена в групі "Вконтакте".

“В ході моніторингу мережі інтернет співробітниками Ленінського РВВС Гродно виявлено факт розміщення сайтом Hrodna life інформаційної продукції, визнаної в установленому порядку екстремістською”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Білоруська асоціація журналістів, відео затримання журналіста силовики зняли за два дні до його арешту - 28 травня, тоді як арешт відбувся 30 травня.

Фото: БАЖ Скрншот

Раніше, 19 березня Олексій Шота вже притягувався до адміністративної відповідальності “за поширення екстремістської інформації” на сайті.

За інформацією білоруських силовиків, зараз мова йде про продукцію одного і того ж телеграм-каналу, раніше визнаного екстремістським.

Нагадаємо, раніше Коаліція за свободу ЗМІ оприлюднила заяву, в якій засудила примусову посадку літака Ryanair у Мінську та арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.