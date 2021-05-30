Україна відправила гуманітарну допомогу Індії через ситуацію з COVID-19

Фото: ДСНС

З Києва до Делі 30 травня вилетів літак з гуманітарною допомогою для Індійської Республіки. Про це повдіомляє пресслужба ДСНС.

“На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня №467-р, для боротьби з тяжкими наслідками пандемії COVID-19 перший рейс доправляє постраждалому населенню Індії 184 кисневі концентратори. Другим рейсом буде передано ще 216 кисневих концентраторів”, - йдеться у повдіомленні.

Зазначається, що гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

Раніше в Індії зафіксували новий рекорд смертельних випадків від коронавірусу. В країні щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків. Цей спалах пов'язують з новим штамом коронавірусу, який називають "індійським".

Через велику кількість хворих в Індії не вистачає кисню та препаратів, тому вже понад 40 країн зголосилися їй допомогти, у тому числі - Сполучені Штати та Велика Британія.

6 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова поділитися киснем з Індією.

7 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія” через складну епідситуацію з COVID-19 у цій країні.