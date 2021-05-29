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Сьогодні у південних та центральних областях значний дощ, місцями шквал та грози

Зафіксовано перший рівень небезпечності, жовтий.

Сьогодні у південних та центральних областях значний дощ, місцями шквал та грози
Фото: visti.rovno.ua

У суботу, 29 травня Україні прогнозують грози. Вдень у більшості південних, центральних, Сумській та Харківській областях значний дощ.

Про це повідомила ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.

Місцями град та шквали 15-20 м/с, зафіксовано перший рівень небезпечності, жовтий.

“У Києві та Київській області 29 травня грози (I рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у повідомленні.

На рiчках басейну Днiстра (Хмельницька, Вiнницька області) очiкуeться пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 0,7 м. В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого стоку.

“У зв'язку з очікуваними дощами, 30 - 31 травня на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 м над рiвнями на 8 год 28 травня, без негативних наслiдкiв”, – додали у ДСНС.

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