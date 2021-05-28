Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Ірпені з зали суду втік підозрюваний

Поліція оголосила чоловіка в розшук.

В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
Архивне фото
Фото: npu.gov.ua

Сьогодні, 28 травня, з зали Ірпінського міського суду втік підозрюваний, уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли.

Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці вже розшукують втікача у районах довкола Києва. Наразі у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області проводиться спеціальна операція. На пошуки зловмисника відправили особовий склад та наряди поліції області.

"Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани. Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію 102", - повідомили в поліції.

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у січні на Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також