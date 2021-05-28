Сьогодні, 28 травня, з зали Ірпінського міського суду втік підозрюваний, уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли.

Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці вже розшукують втікача у районах довкола Києва. Наразі у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області проводиться спеціальна операція. На пошуки зловмисника відправили особовий склад та наряди поліції області.

"Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст близько 175 см, середньої статури. Був одягнений у футболку білого кольору, та чорні штани. Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження даного громадянина просимо негайно повідомляти за номером телефону (04597) 613 35 або на спецлінію 102", - повідомили в поліції.

Фото: kv.npu.gov.ua

Нагадаємо, у січні на Миколаївщині рецидивіст із 10 судимостями втік із виправного центру на мопеді.