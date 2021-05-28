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Поліція затримала киянина, який стріляв у перехожих із вікна

Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Києві спецпризначенці затримали чоловіка, який стріляв у перехожих із вікна своєї квартири. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

На спецлінію "102" зателефонував чоловік та повідомив, що з квартири на вулиці Васильківській чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група, спецпризначенці та лікарі.

Як розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, власник помешкання, ймовірно напідпитку, зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна. Це почули сусіди, які викликали поліцію.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Оцінивши ситуацію, в якій могли постраждати люди, а чоловік відмовився вийти, ми прийняли рішення демонтувати двері. Далі ми побачили, що власник встиг забарикадуватись меблями, при цьому погрожував самогубством, а відтак розпочали перемовини. У результаті нам вдалось встановити контакт із чоловіком та припинити його дії", - розповів Крищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мешканця Голосіївського району, 1991 року народження, поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. З місця події слідчі вилучили предмети, схожі на пістолет та гільзи, які направили на експертизу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Нагадаємо, раніше в Києві на Печерську з вікна багатоповерхівки обстріляли військову частину.

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