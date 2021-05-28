За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі і захопили "заручників" у вагоні.

Служба безпеки України провела в Київському метрополітені антитерористичні навчання.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.

За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Спочатку залучені до навчань аварійно-рятувальні служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники медики з надали їм екстрену медичну допомогу.

Фото: ssu.gov.ua

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" звільнили "заручників" із вагона метро та затримали "терористів".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих у екстремальних умовах. Всі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися із поставленими їм завданнями під час проведення антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи" ‒ резюмував один з керівників Координаційної групи Антитерористичного центру при ГУ СБУ у м. Києві та Київській області полковник Євгеній Айдемський.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, з початку року до поліції Києва надійшло п'ять завідома неправдивих повідомлень про мінування станцій Метро. Було зареєстровано 15 кримінальних проваджень за ст. 259 ККУ (завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), у тому числі щодо фактів, які були у 2020 році.

Наразі у шести кримінальних провадженнях зловмисникам повідомлено про підозру, обвинувальні акти направлено до суду.