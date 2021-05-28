"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ провела в київському метро навчання зі знешкодження "терористів"

За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі і захопили "заручників" у вагоні.

СБУ провела в київському метро навчання зі знешкодження "терористів"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України провела в Київському метрополітені антитерористичні навчання.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних. У заходах брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.

За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Спочатку залучені до навчань аварійно-рятувальні служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники медики з надали їм екстрену медичну допомогу.

Фото: ssu.gov.ua

Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" звільнили "заручників" із вагона метро та затримали "терористів".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих у екстремальних умовах. Всі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися із поставленими їм завданнями під час проведення антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи" ‒ резюмував один з керівників Координаційної групи Антитерористичного центру при ГУ СБУ у м. Києві та Київській області полковник Євгеній Айдемський.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, з початку року до поліції Києва надійшло п'ять завідома неправдивих повідомлень про мінування станцій Метро. Було зареєстровано 15 кримінальних проваджень за ст. 259 ККУ (завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), у тому числі щодо фактів, які були у 2020 році.

Наразі у шести кримінальних провадженнях зловмисникам повідомлено про підозру, обвинувальні акти направлено до суду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також