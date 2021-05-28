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У Києві відкриють центр вакцинації в МВЦ на Лівобережній

Щеплення робитимуть тим, хто записався в "Дії".

У Києві відкриють центр вакцинації в МВЦ на Лівобережній
Фото: mvc-expo.com.ua

У Києві 29 травня відкриють центр вакцинації проти COVID-19. Він буде знаходитися у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в п'ятницю.

"Дякую власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їхню позицію і бажання допомогти місту та державі в боротьбі з коронавірусом. У центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія». Вакцину надає, нагадаю, Міністерство охорони здоров’я", - сказав Кличко.

Нагадаємо, що ще у квітні Міністерство охорони здоров’я повідомило про планиу розгорнути центри вакцинації в містах-мільйонниках – Києві, Харкові, Львові та Одесі.

Такі центри зможуть щеплювати приблизно 10 тисяч людей за день.

У Львові такий центр вакцинації відкриють на стадіоні "Арена-Львів".

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