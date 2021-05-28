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В Одесі поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків, - ЗМІ

Слідчі дії проводяться в межах провадження щодо вимагання грошей за сертифікати та успішну здачу іспиту.

В Одесі поліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків, - ЗМІ
Фото: dumskaya.net

В Одесі поліцейські прийшли з обшуками до кількох приватних навчальних центрів для моряків.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За словами очевидців, поліція прийшла з обшуками до Чорноморського тренувального центру на вулиці Базарній, в офіси морських агентств на Великій Арнаутській, а також у приміщення компанії Marine Іnspector на площі Десятого Квітня.

За інформацією видання, обшуки проводяться в межах провадження щодо вимагання грошей у моряків за сертифікати та успішну здачу кваліфікаційного іспиту.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net
 

Раніше, 18 травня, правоохоронці проводили обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків у Києві.

Деталі: За даними слідства, вказана інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які здійснюють заходження до закритих Україною портів Кримського півострова для розвантаження та завантаження різного роду вантажів, а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.

Відтак, видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові.

"До того ж, вказана організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в її віданні", - заявляють у прокуратурі.

Нагадаємо, 18 травня також прийшли з обшуками до багатоквартирного будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко.

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