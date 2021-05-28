У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
У Києві через аварію на водогоні затопило вулицю Антоновича біля Ocean Plaza
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
Лещенко про ввіз продуктів: "Італійські товари в київських кіосках – усе контрабанда"
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
Перехоплена румунськими прикордонниками "рекордна партія зброї з України" насправді прибула з Туреччини, - МВС
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Центр вакцинації в Одесі відкриють на університетському стадіоні

Він розпочне роботу в неділю, 30 травня.

Центр вакцинації в Одесі відкриють на університетському стадіоні
Фото: facebook.com/odzdrav

Одеса разом зі Львовом та Києвом увійшла до трійки міст, які пілотуватимуть проєкт центрів масової вакцинації проти COVID-19.

Перший в Одесі вакцинальний центр відкриється в неділю, 30 травня, повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров'я.

Центр вакцинації працюватиме на стадіоні Національного університету “Одеська юридична академія” (Фонтанська дорога, 23-а) від 9:00 до 17:00. У ньому планують робити 250-300 щеплень на день.

"Щеплення вакциною Coronavac отримуватимуть люди віком 60 років і старше, зареєстровані в листі очікування на порталі або в додатку ДІЯ. Всі вони попередньо отримають дзвінок із пункту щеплення та будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 29 травня, в Києві відкриють центр вакцинації проти COVID-19. Він буде знаходитися у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро "Лівобережна".

У Львові такий центр вакцинації завтра відкриють на стадіоні "Арена-Львів".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також