На Черкащині піротехніки виявили 192 артилерійські снаряди

Також знайшли мінометну міну, гранати і підрівники.

У Черкаській області піротехніки виявили 223 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили у ДСНС.

“Групою піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення, під час обстеження території в Звенигородському районі, поблизу смт Єрки виявлено та вилучено 223 вибухонебезпечних предметів часів 2-ї світової війни”, – йдеться у повідомленні.

Серед них: 192 артилерійські снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм,1 мінометну міну калібром 81 мм, 6 гранат, 3 підривники.

Фото: ДСНС

Роботи з обстеження території продовжується.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.