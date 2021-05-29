Білорусь може призупинити експорт бензину А-95 в Україну, - ЗМІ
Білорусь може призупинити експорт бензину А-95 в Україну, - ЗМІ
ПриватБанк отримав нового керівника
ПриватБанк отримав нового керівника
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
Білорусь вводить ліцензування імпорту з України (оновлено)
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
16-річна дівчина з Горлівки втекла з ОРДО через мінне поле
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Ексголова Служби зовнішньої розвідки Гвоздь загинув під час відпочинку в Єгипті
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
Нацбанк забрав ліцензії у семи страхових компаній
В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
В Ірпені з зали суду втік підозрюваний
ГоловнаСуспільствоПодії

На Черкащині піротехніки виявили 192 артилерійські снаряди

Також знайшли мінометну міну, гранати і підрівники.

У Черкаській області піротехніки виявили 223 вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили у ДСНС.

“Групою піротехнічних робіт та підводного розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення, під час обстеження території в Звенигородському районі, поблизу смт Єрки виявлено та вилучено 223 вибухонебезпечних предметів часів 2-ї світової війни”, – йдеться у повідомленні.

Серед них: 192 артилерійські снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм,1 мінометну міну калібром 81 мм, 6 гранат, 3 підривники.

Фото: ДСНС

Роботи з обстеження території продовжується.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила схрон зброї та боєприпасів у Печерському районі столиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також