Почав курсувати дизель, який з’єднає Волинь, Галичину та Прикарпаття

У суботу, 29 травня почав курсувати тривагонний дизельний потяг сполученням Івано-Франківськ – Ківерці, який з’єднає три туристичні регіони на заході України: Волинь, Галичину та Прикарпаття.

Про це повідомили у Львівській ОДА.

“Відтак, громадянам та гостям країни буде значно простіше відвідати, зокрема, Моршин, який потребує зручного залізничного сполучення. В управлінні туризму та курортів ОДА переконані, що це додасть нових потоків відпочивальників до курорту, які прибудуть з ціллю оздоровитись та бюджет Моршину відчує економічні переваги такого рейсу”, – йдеться у повідомленні.

Потяг №807/808 з Івано-Франківська курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.

Зворотно з Ківерців експрес вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів – Івано-Франківськ через Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила про запуск двох потягів до курортного Генічеська на Херсонщині. Вони курсуватимуть з Кривого Рога, Дніпра та Івано-Франківська.