У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, за водіння напідпитку затримали колишнього гравця футбольного клубу “Шахтар” і збірної України В'ячеслава Шевчука.
Про це пише sport.ua.
Поліцейські зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував Шевчук, виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, наділи на нього наручники і затримали.
Під час затримання Шевчук поводився неадекватно, дико кричав і штовхав патрульних. Тест на алкоголь він проходити відмовився.
Ввечері перед затриманням Шевчук відзначав 85-річчя Шахтаря. За версією футболіста, його нібито “злили” друзі з ФК.
Нагадаємо, Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Печерського суду Світлану Смик, яка систематично затягувала розгляд справ щодо водіння у нетверезому стані і закривала провадження через закінчення термінів.