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У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом

Під час затримання В'ячеслав Шевчук кричав і штовхав патрульних. 

У Києві ексгравця “Шахтаря” затримали п’яним за кермом
Фото: shakhtar.com

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, за водіння напідпитку затримали колишнього гравця футбольного клубу “Шахтар” і збірної України В'ячеслава Шевчука.

Про це пише sport.ua.

Поліцейські зупинили автомобіль Porsche 911, за кермом якого перебував Шевчук, виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, наділи на нього наручники і затримали.

Під час затримання Шевчук поводився неадекватно, дико кричав і штовхав патрульних. Тест на алкоголь він проходити відмовився.

Ввечері перед затриманням Шевчук відзначав 85-річчя Шахтаря. За версією футболіста, його нібито “злили” друзі з ФК.

Нагадаємо, Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Печерського суду Світлану Смик, яка систематично затягувала розгляд справ щодо водіння у нетверезому стані і закривала провадження через закінчення термінів.

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