Фото: МВС

Віталій Марків підняв Державний прапор України на меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“У супроводі оркестру 2 Галицької бригади Національної гвардії України нацгвардієць підняв національний стяг над Львовом”, – йдеться у повідомленні.

Традицію підняття прапору на Меморіалі Героїв Небесної сотні було закладено торік, у День прапора, 23-го серпня. З того часу його над Меморіалом піднімали військові, нацгвардійці, працівники поліції, рятувальники, курсанти, тощо.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, чоловіку, який порвав державний прапор в київському парку, повідомлено про підозру.