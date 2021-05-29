Віталій Марків підняв Державний прапор України на меморіалі Героїв Небесної сотні у Львові.
Про це повідомила пресслужба МВС.
“У супроводі оркестру 2 Галицької бригади Національної гвардії України нацгвардієць підняв національний стяг над Львовом”, – йдеться у повідомленні.
Традицію підняття прапору на Меморіалі Героїв Небесної сотні було закладено торік, у День прапора, 23-го серпня. З того часу його над Меморіалом піднімали військові, нацгвардійці, працівники поліції, рятувальники, курсанти, тощо.
Нагадаємо, чоловіку, який порвав державний прапор в київському парку, повідомлено про підозру.