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Окупанти стріляли поблизу Північного по цивільній інфраструктурі

Ворог 12 разів за добу порушив режим припинення вогню.

Окупанти стріляли поблизу Північного по цивільній інфраструктурі
Фото: pravda.com.ua

Протягом п’ятниці, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепіливки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки, Широкине і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Новотошівське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 суботи, 29 травня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 травня внаслідок ворожого вогню український військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

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