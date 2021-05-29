Окупанти стріляли поблизу Північного по цивільній інфраструктурі

Протягом п’ятниці, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу АВДІЇВКИ ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепіливки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки, Широкине і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Новотошівське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 07:00 суботи, 29 травня обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 28 травня внаслідок ворожого вогню український військовослужбовець отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.