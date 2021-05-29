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На Волині правоохоронці виявили грузина, який входить до санкційного списку РНБО

Іноземця примусово повернули на батьківщину.

У Волинській області поліцейські виявили громадянина Грузії, який включений до списку санкцій РНБО, затвердженого Указом Президента України.

Про це повідомили в обласній міграційній службі.

“Завдяки своєму “авторитету”, чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення “злодійської каси”, підтримував тісний зв'язок з особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі”, –йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/udmslt

За період перебування на території України, грузин уклав шлюб з українкою та отримав посвідку на постійне проживання.

Іноземцю скасували документ на право перебування на території України та, в супроводі працівників поліції, примусово повернули на батьківщину, з подальшою забороною в’їзду на територію нашої держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня, котре оновлює список фізичних і юридичних осіб, проти яких запроваджуються санкції, зокрема його розширено "ворами в законі" й іноземцями, які є "кримінальними авторитетами".

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