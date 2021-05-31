Глава МЗС Білорусі заявив, що обіцяні Євросоюзом €3 млрд - це мало

"Це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорті".

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що обіцяні Європейським Союзом 3 млрд євро не змінять ситуацію в державі.

Про це він сказав у інтерв'ю російському "Комерсанту".

"Опоненти влади, які знаходяться за кордоном, біглі опоненти, кажуть, що Євросоюз уже приготував 3 млрд євро для Білорусі. Це буде сприяти здійсненню демократичних реформ, і все те, що було зроблено за останні 25 років, ми знищимо і будемо на цих руїнах будувати нову демократичну державу. Президент, виступаючи в парламенті, сказав, що про ці мільярди ми чуємо ще з 2010 року. Тоді, по-моєму, нам обіцяли 5 млрд євро, але зараз цифра трохи зменшилася. Не видно було і тих 5 млрд, і ці 3 млрд, які нібито вже лежать в сейфах ЄС для побудови нової демократичної Білорусі, це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорті", - сказав Макей.

Нагадаємо, що Європейський Союз підготував проєкт плану фінансової підтримки Білорусі, яку готовий надати, якщо держава вдасться до демократичних змін. Він передбачає виділення 3 млрд євро у вигляді грантів, позик, державних та приватних інвестицій.

Після заяви ЄС де-факто правитель Білорусі Олександр Лукашенко поїхав в Росію, де домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про отримання 500 млн доларів російського кредиту.