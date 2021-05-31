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Китайцям дозволять мати трьох дітей

Політбюро відреагувало на тривожні дані останнього перепису.

Китайцям дозволять мати трьох дітей
Фото: EPA/UPG

Політбюро Комуністичної партії Китаю вирішило переглянути політику "оптимізації народжуваності" та дозволити сім'ям мати трьох дітей.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

Рішення було прийнято на засіданні під головуванням голови КНР Сі Цзіньпіна.

У Китаї більше трьох десятиліть діяло правило "одна сім'я - одна дитина". Його запровадили у 1979 році і скасували в 2015 році у зв'язку з уповільненням приросту населення. До потрібних результатів це не призвело, і у 2020 році народжуваність в Китаї стала мінімальною за всю історію підрахунків.

За минуле десятиріччя населення Китаю виросло тільки на 72 млн осіб, сягнувши позначки 1,44 млрд у 2020 році, якщо вірити даним останнього перепису.

Рішення політбюро пом'якшити обмеження народжуваності покликана виправити цю ситуацію.

Проведений у 2020 році перепис також підтвердив старіння населення Китаю. Зараз люди у віці від 60 років та старше становлять 18,7% популяції, хоча ще у 2010 році їх було 13,3%. Доля працездатного населення у віці 15-59 років скоротилася з 70,1% у 2010 році до 63,35% в 2020-му.

У зв'язку політбюро Компартії Китаю заявило про плани обережного поетапного підвищення пенсійного віку, вже починаючи з нинішньої п'ятирічки.

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