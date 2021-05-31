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Російське видання NEWSru.com закрилося через політичну ситуацію в РФ

Сайт був створений у 2000 році і був одним з перших новинних порталів Росії.

Російське видання NEWSru.com закрилося через політичну ситуацію в РФ
Фото: newsru.com

Російське онлайн-видання NEWSru.com закрилося через політичну ситуацію в РФ.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Ми припиняємо працювати з економічних причин, але викликані вони саме політичною ситуацією в нашій країні. Після 2014 року стало зрозуміло, що докорінно змінюється не тільки географія і зовнішня політика, а й внутрішня економіка. Наша картина дня почала настільки відрізнятися від картинки, якій надають перевагу державні ресурси, що співпрацювати з нами після подій 2014 року великі рекламодавці перестали, а решта почали особливо побоюватися вже в цьому році", - йдеться в заяві сайту, заснованого у 2000 році тодішнім власником Володимиром Гусинським та медіаменеджером Антоном Носіком.

"Нам все частіше доводилося писати про прийняття обмежувальних законів, які в будь-який день могли б торкнутися нас самих. Все більше шановних людей і джерел правдивої інформації ми змушені були маркувати як іноагентів та екстремістів. Ситуація, що склалася в економіці і в правовому полі, робить якісну роботу NEWSru.com більше неможливою", - сказано в публікації.

NEWSru.com мав українську версію, але вона закрилася в 2017 році. Ізраїльська версія NEWSru.co.il продовжує роботу й досі.

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів Росія визнала іноагентами два незалежних видання - "Медуза" та VTimes.

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