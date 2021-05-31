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Тимошенко анонсувала передачу в ЦВК документів для старту "земельного" референдуму

ЦВК має вирішити, чи проводити волевиявлення.

Тимошенко анонсувала передачу в ЦВК документів для старту "земельного" референдуму
Фото: ba.org.ua

Завтра, 1 червня, «Батьківщина» разом із ініціативною групою «земельного» референдуму подаватиме в ЦВК всі необхідні для старту волевиявлення документи. На цьому наголосила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу за результатами засідання Погоджувальної ради.

«Всі законопроєкти, які стосуються масштабного розпродажу сільськогосподарської землі, включаючи право власності на неї іноземців, президент вже підписав. І це розпочнеться з 1 липня. Саме тому 22 травня зібралася 11-тисячна ініціативна група, яка готова дати старт всеукраїнському референдуму проти продажу землі. І завтра ця ініціативна група разом з аграріями і нашою командою буде передавати документи до ЦВК», – повідомила Юлія Тимошенко.

За її словами, ухвалений монобільшістю закон про референдум визначає, що рішення про те, проводити волевиявлення чи ні, ухвалює не народ України, а ЦВК.

«Через те, що ЦВК утворена більшістю представників від «слуг народу», ми з вами побачимо, як Зеленський складе тест на народовладдя: чи дозволить він людям провести референдум по землі, чи вже все поділено за спиною народу. Чи правду він казав, коли йшов на вибори, що всі важливі для країни питання будуть ухвалюватися з урахуванням думки народу. В залежності від того, як проголосує ЦВК, буде зрозуміло, яку команду їй дав президент, і ми з вами зробимо висновки. Але за будь-яких обставин розпродаж землі не зійде їм з рук!» – наголосила лідер «Батьківщини».

Вона переконана, що референдум потрібно неодмінно провести, адже за соціологічними опитуваннями,  77% українців хочуть такого волевиявлення, а майже 80% проти продажу землі іноземцям.

«Наша команда разом з усією країною буде боротися за проведення референдуму проти продажу сільськогосподарської землі будь-кому, крім держави Україна. Якщо цей референдум відбудеться, люди, які мають паї та хочуть їх продати, отримають право зробити це – по ринковій ціні і тільки державі. А сама держава має проводити стратегію розвитку сімейного фермерства», – переконана Юлія Тимошенко.

Також вона нагадала, що 3 червня о 10:00 в Конституційному Суді України буде розглядатися подання «Батьківщини» про неконституційність закону, який дозволяє розпродавати українські чорноземи іноземцям та глобальним корпораціям.

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