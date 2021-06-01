В ОПУ створили посаду заступника з євроінтеграції і призначили Жовкву

На посаду заступника глави ОП з питань зовнішньої політики призначено експосла в Туреччині Андрія Сибігу.

В Офісі президента України повідомили про посилення зовнішньоекономічного напрямку в роботі.

Зокрема запроваджено посаду заступника керівника ОП, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ, інформує пресслужба ОП.

"До першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою", - сказано в повідомленні.

Окрім того, на посаду заступника керівника Офісу глави держави призначено дипломата Андрія Сибігу, який до травня обіймав посаду посла України в Туреччині.

"Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства", - зазначають в Офісі президента.

Указ про призначення Сибіги заступником керівника Офісу президента України Володимир Зеленський підписав 31 травня.