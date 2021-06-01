Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Депутати "Слуги народу" пропонують поки що не озвучувати фільми українською
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
Литва позбавила Шарія статусу біженця та оголосила персоною нон ґрата, - ЗМІ
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Швидкісний трамвай на Борщагівку не курсуватиме 2,5 місяця (оновлено)
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
Митна служба відмовила "Укртранснафті" в наданні дозволів на використання "труби Медведчука"
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Президентський університет Зеленського коштуватиме 7,2 млрд гривень
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
Роналду пригрозили судовим позовом через скляну альтанку на даху його пентхауса
ГоловнаПолітика

В ОПУ створили посаду заступника з євроінтеграції і призначили Жовкву

На посаду заступника глави ОП з питань зовнішньої політики призначено експосла в Туреччині Андрія Сибігу.

В ОПУ створили посаду заступника з євроінтеграції і призначили Жовкву
Фото: Макс Требухов

В Офісі президента України повідомили про посилення зовнішньоекономічного напрямку в роботі.

Зокрема запроваджено посаду заступника керівника ОП, який сфокусується на напрямі європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ, інформує пресслужба ОП.

"До першочергових завдань Ігоря Жовкви належатиме координація співпраці з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та Верховною Радою", - сказано в повідомленні.

Окрім того, на посаду заступника керівника Офісу глави держави призначено дипломата Андрія Сибігу, який до травня обіймав посаду посла України в Туреччині.

"Він зосередиться на широкому спектрі питань зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства", - зазначають в Офісі президента.

Указ про призначення Сибіги заступником керівника Офісу президента України Володимир Зеленський підписав 31 травня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також