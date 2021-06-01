Рада обмежила обіг пластикових пакетів в Україні

Закон забороняє з 1 січня 2022 року обіг оксирозкладних пакетів товщиною до 50 мкм у магазинах і ресторанах, а також безкоштовне їх розповсюдження.

Верховна Рада на засіданні 1 червня ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт про обмеження обігу пластикових пакетів. За проголосували 297 народних депутати, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Закон забороняє з 1 січня 2022 року обіг оксорозкладних пакетів товщиною до 50 мкм у магазинах і ресторанах, а також безкоштовне їх розповсюдження. Крім того, документ зобов'язує суб'єкти господарювання утилізовувати такі пакети.

"Основна мета проєкту – визначення правових та організаційних засад обігу пластикових пакетів, упорядкування відносин, що виникають під час розповсюдження пластикових пакетів на території України, а також стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, що надасть можливість українським виробникам стати на шлях глобальних європейських та світових тенденцій та зайняти провідне місце у світовому виробничому ланцюгу", - йдеться в пояснювальній записці.

У першому читанні заборону пластикових пакетів Рада підтримала ще в листопаді 2019 року, але через рік провалила в другому.