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Росія вирішила збільшити кількість польотів у Білорусь

Крім цього, з 10 червня буде відновлено щоденне залізничне сполучення з Білоруссю за двома маршрутами.

Росія вирішила збільшити кількість польотів у Білорусь
Фото: airlife-club.com

Росія збільшує кількість авіарейсів до Білорусі, Греції, Азербайджан, Вірменії, Катару, Узбекистану, Таджикистану, Єгипту і Сербії з 10 червня, поновлюються польоти Москва-Мюнхен.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на оперштаб Росії щодо недопущення завезення і розповсюдження коронавірусної інфекції.

"Оперштаб вирішив збільшити з 10 червня кількість авіарейсів з Білоруссю за маршрутом Москва-Мінськ до десяти разів на тиждень на взаємній основі. Крім цього, з 10 червня буде відновлено щоденне залізничне сполучення з Білоруссю за маршрутами Гомель-Москва і Полоцьк-Москва, збільшено кількість вагонів у поїздах "Ластівка" за маршрутом Москва-Мінськ", - сказано в повідомленні.

Деталі: Крім того, оперштаб прийняв рішення збільшити з 10 червня на взаємній основі кількість авіарейсів з Грецією за маршрутом Москва-Афіни на два в тиждень.

На один рейс на тиждень збільшується авіасполучення з Азербайджаном (Москва-Баку), Вірменією (Москва-Єреван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) і Таджикистаном (Москва-Душанбе).

До семи рейсів з 10 червня буде здійснюватися в Єгипет за маршрутом Москва-Каїр і в Сербію (Москва-Белград). Крім того, поновлюються польоти по маршруту Москва - Мюнхен (Німеччина). Раніше були відновлені польоти в Берлін.

В оперштабі також повідомили, що прийнято рішення з 10 червня відновити перельоти в іноземні держави з міжнародних аеропортів Нижнєкамська, Владикавказу і Томська з урахуванням необхідності дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

Загалом Росія відновила авіасполучення з 34 країнами.

Авіасполучення з Великобританією через ситуацію з коронавірусом призупинено по 1 червня включно, з Танзанією і Туреччиною - по 21 червня. З 10 червня кількість відкритих для польотів країн збільшиться ще на сім.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.

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