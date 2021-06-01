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У Євросоюзі схвалили Pfizer для вакцинації дітей віком від 12 років

Держави-члени ЄС тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей.

У Євросоюзі схвалили Pfizer для вакцинації дітей віком від 12 років
Pfizer
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для імунізації дітей віком 12-15 років.

Про це у Twitter повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

"Держави-члени тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей. Щоб покласти край кризі, важлива кожна доза", - повідомила єврокомісар.

Нагадаємо, 16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX, вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня. 

На початку травня Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.

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