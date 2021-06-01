У Євросоюзі схвалили Pfizer для вакцинації дітей віком від 12 років

Держави-члени ЄС тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей.

Європейська комісія схвалила використання в Євросоюзі вакцини проти коронавірусу BioNTech/Pfizer для імунізації дітей віком 12-15 років.

Про це у Twitter повідомила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

"Держави-члени тепер можуть розширити свою програму вакцинації для молодих людей. Щоб покласти край кризі, важлива кожна доза", - повідомила єврокомісар.

Today, @EU_Commission adopts a decision to approve the use of the BioNTech/Pfizer #COVID19 vaccine for 12-15 year olds.



▶️ Member States can now choose to expand their vaccination rollout to young people.



To put an end to the crisis, every dose counts. pic.twitter.com/SSJpwJOUsc — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) May 31, 2021

Нагадаємо, 16 квітня в Україну доставили 117 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech у межах ініціативи COVAX, вакцинацію Pfizer розпочали 18 квітня.

На початку травня Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти коронавірусу.