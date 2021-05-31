Росія продовжить обмеження авіасполучення з Туреччиною, - ЗМІ

Обмеження на польоти буде продовжено, але поки не ясно, на який термін.

Російська влада має намір продовжити чинні обмеження на авіасполучення з Туреччиною до 15 червня або до 30 червня.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Зазначається, що обмеження на польоти буде продовжено, але поки не ясно, на який термін. Наразі розглядаються дві можливих дати продовження обмежень - 15 і 30 червня.

Росія з 15 квітня обмежила регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною під приводом профілактики завезення нової коронавірусної інфекції. Обмеження мали діяти до 1 червня.

Російським туроператорам рекомендували призупинити діяльність з продажу турів.

Відновити авіасполучення мали за умови, "якщо ситуація з коронавірусів стабілізується".

Рішення про обмеження авіасполучення оголосили 12 квітня. Того ж дня голова МЗС Росії Сергій Лавров виступив із заявою щодо закупівлі Україною турецьких ударних безпілотників, у якій "застеріг" турецьку владу від "підживлення мілітаристських настроїв” в Україні.

Цій заяві Лаврова передував візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини, який він здійснив 10 квітня.