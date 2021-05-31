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Турецька розвідка вивезла з Кенії племінника Ґюлена

Його дружина заявила про викрадення.

Турецька розвідка вивезла з Кенії племінника Ґюлена
Фото: aa.com.tr

Розвідка Туреччини провела спецоперацію із затримання за кордоном племінника Фетхулли Ґюлена, повідомило в понеділок турецька державне видання "Анадолу".

"Селахаддін Ґюлен, який є родичем керівника FETÖ Фетхулли Ґюлена, втік за кордон за допомогою таємного підрозділу терористичної групи. Його повернули в Туреччину в рамках операції, проведеної Національною розвідувальною організацією", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає New York Times, Селахаддін Ґюлен проживав у Кенії та вів юридичну боротьбу проти депортації в Туреччину. Він зник кілька тижнів тому, не дочекавшись розгляду справи в суді.

Фетхулла Ґюлен - турецький богослов і проповідник. З 1999 року живе у вигнанні в Сполучених Штатах, де йому було надано притулок.

Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

У травні 2016 року рух Ґюлена оголосили в Туреччині терористичною організацією, а самого проповідника назвали організатором невдалого перевороту.

З тих пір Туреччина полює за ґюленістами та закриває їх навчальні заклади по всьому світу, в тому числі й в Україні, яка добровільно видала кількох прихильників Ґюлена.

Уряд Кенії школи Ґюлена не закривав, тому незрозуміло чи була екстрадиція племінника Ґюлена видачею чи викраденням.

Його дружина заявила, що востаннє бачила чоловіка 3 травня. За її словами, його викрали і вивезли в Туреччину 5 травня.

Нагадаємо, що у 1999 році саме в Кенії було затримано курдського лідера Абдуллу Оджалана, який зараз відбуває в Туреччині довічне ув'язнення.

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