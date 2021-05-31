Данія допомагала США "шпигувати" за європейськими політиками включно з Меркель, – ЗМІ

Службі військової розвідки Данії закидають співпрацю з Агентством національної безпеки США для збирання інформації про високопосадовців з Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії.

Секретні служби Данії нібито допомогали США збирати дані про європейських політиків включно з канцлером Німеччини Ангелою Меркель з 2012 по 2014 рік. Про це пише BBC з посиланням на данські ЗМІ.

Згідно з їхньою інформацією, Служба військової розвідки Данії (FN) співпрацювала з Агентством національної безпеки (АНБ) США для збирання матеріалів про високопосадовців із Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії.

ЗМІ заявляють, що АНБ нібито отримало доступ до текстових повідомлень і телефонних розмов, які були підключені до данських Інтернет-кабелів. Це мало кодову назву "Операція Данхаммар" і дало можливість отримати дані, використовуючи телефонні номери політиків.

Розслідування данської телерадіокомпанії спирається на інформацію від дев'яти джерел, которі, як зазначається, мали доступ до секретних даних FN. Ці співбесідники заявили, що інформація збиралася не тільки про Меркель, а й про президента Німеччини, а на той момент – голову МЗС Франка-Вальтера Штайнмаєра та лідера тодішньої опозиції Пера Штайнбрюка.

Міноборони Данії та Служба військової розвідки оприлюднене розслідування не коментували.

Нагадаємо, у 2013 році від колишнього співробітника АНБ і ЦРУ Едварда Сноудена стало відомо про програму стеження Агентства нацбезпеки. Стеження полягало у зборі метаданих, тобто даних про номери, місце, час і тривалість дзвінків. Сноуден передав журналістам газет The Washington Post і The Guardian інформацію про масштабні стеження. Потім він вилетів в Гонконг, а звідти - в Москву, де понад місяць перебував в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво" у зв'язку з тим, що США анулювали його паспорт.

Пізніше Росія надала Сноудену тимчасовий притулок, а в 2014 році він отримав в РФ дозвіл на проживання терміном на три роки, який згодом був продовжений до 2020 року.

У США Сноудена звинувачують у розголошенні секретної інформації. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі. У жовтні Сноуден отримав безстрокову посвідку на проживання в Росії.