Ізраїль скасував усі карантинні обмеження, крім одного

В Ізраїлі припинила діяти більшість карантинних обмежень, запроваджених через пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Відсьогодні,1 червня, жителям країни не потрібно носити з собою сертифікати, що підтверджують вакцинацію або наявність імунітету проти ковіду, а також скасовано обмеження на кількість масових заходів як у зачинених приміщеннях, так і надворі.

Більшість підприємств і навчальних закладів країни повернулися до нормальної роботи.

Наразі залишилася чинною одна вимога - носити маски у приміщеннях. Імовірно, її теж незабаром переглянуть, як і вимогу про карантин для невакцинованих людей, які в'їжджають у країну.

Зазначається, що таке рішення ухвалили у зв'язку зі скороченням захворюваності. Так, 31 травня в Ізраїлі підтвердили чотири випадки інфікування коронавірусом. Загалом від початку спалаху в країні з населенням понад 9 млн осіб підтвердили 839 тис. випадків ковіду, із них 6,4 тис. були летальні.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на 30 травня, понад 5,1 млн осіб отримали обидва щеплення, повністю вакциновано 92% ізраїльтян віком від 50 років.

Нагадаємо, на початку травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки країн у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. Це рішення стосувалося зокрема й України.

Крім того, в Ізраїлі заявили про виявлення випадків зараження "індійським" штамом коронавірусу, навіть у тих, хто вакцинувався.