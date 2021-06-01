Іран перевищив дозволений обсяг збагаченого урану в 16 разів, - МАГАТЕ

Іран наразі виробив 2,4 кілограма урану, збагаченого до 60%. Про це в понеділок, 31 травня, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Загалом Іран має в своєму розпорядженні понад 3,2 тисячі кілограмів урану, збагаченого до різного рівня. Це в 16 разів більше, ніж Ірану дозволено мати згідно з ядерною угодою 2015 року, передає DW.

За цією ж угодою Іран може збагачувати уран лише до 4%, які необхідні для використання його на атомних електростанціях. Для створення ядерної зброї потрібен уран, збагачений до 90%. Утім, коли уран збагачений до 60%, для досягнення більш високого рівня потрібно дуже мало часу.

"Шістдесят відсотків - це майже клас зброї", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає видання Financial Times.

Він також зазначив, що перехід до збагачення урану до 60% відбувається в Ірані з квітня. Тоді МАГАТЕ втратило доступ до даних та знімків ядерних об'єктів Ірану через закінчення відповідної угоди. Гроссі також занепокоєний тим, що ядерні матеріали знаходяться в трьох незадекларованих місцях в Ірані і їхнє розташування МАГАТЕ невідомо.

СВПД щодо ядерної програми Ірану було укладено у Відні 2015 року. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також ЄС. У травні 2018 року Штати з ініціативи тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з угоди й відновили санкції проти Ірану. Своєю чергою Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань за умовами СВПД та повідомив про це всі сторони угоди.

Нова адміністрація Джо Байдена висловила намір повернутися до виконання СВПД, що потребує напружених дипломатичних зусиль від усіх учасників угоди.