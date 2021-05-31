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Румунія з 1 червня змінює умови в’їзду в країну

Серед іншого, скасовується заборона в'їзду на територію Румунії через пункти пропуску державного кордону іноземних громадян та осіб без громадянства.

Румунія з 1 червня змінює умови в’їзду в країну
Фото: EPA\UPG

З 1 червня 2021 року діють нові правила в'їзду на територію Румунії. Про це повідомляє пресслужба посольства України в Румунії.

Серед іншого, скасовується заборона в'їзду на територію Румунії через пункти пропуску державного кордону іноземних громадян та осіб без громадянства.

Втім, для них встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні знаходиться країна, з якої вони прибувають.

Винятки з цього правила зроблені для наступних категорій осіб: вакциновані від COVID-19 (за умови, що пройшло 10 днів з моменту завершення повної схеми вакцинації); з підтвердженим за останні 90 днів до в'їзду в країну зараженням ковідом; діти віком до 3 років; діти від 3 до 16 років (якщо вони мають негативний результат тесту RT-PCR для COVID-19, виконаний не пізніше ніж за 72 години до посадки), тощо.

До винятків також віднесені: водії вантажних транспортних засобів, водії автобусів, пілоти літаків та їх навігаційний персонал, механіки локомотивів та залізничний персонал; навігаційний персонал суден, члени дипломатичних місій, члени міжнародних спортивних делегацій, іноземні спортсмени, знімальні групи,а також особи, які перетинають країну транзитом якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду на територію країни, тощо.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я Болгарії з 1 червня оновлює умови в’їзду на територію країни для громадян України.

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