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У Верховній Раді назвали дату наступного Саміту Україна-ЄС

Про це було повідомлено на спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики.

У Верховній Раді назвали дату наступного Саміту Україна-ЄС
Фото: twitter.com/ukrpravda_news

Наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року. Інформація про це була оприлюднена на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу та зовнішньої політики.

Про це у Telegram повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

“На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року”, - повідомила Мезенцева.

Нагадаємо, попередній саміт "Україна-ЄС" відбувся в жовтні 2020 року в Брюсселі. Євросоюз представляв президент Європейської ради Шарль Мішель, Україну – президент Зеленський.

На полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.

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