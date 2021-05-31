У Верховній Раді назвали дату наступного Саміту Україна-ЄС

Про це було повідомлено на спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики.

Наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року. Інформація про це була оприлюднена на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу та зовнішньої політики.

Про це у Telegram повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

“На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року”, - повідомила Мезенцева.

Нагадаємо, попередній саміт "Україна-ЄС" відбувся в жовтні 2020 року в Брюсселі. Євросоюз представляв президент Європейської ради Шарль Мішель, Україну – президент Зеленський.

На полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.