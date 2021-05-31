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У центрах вакцинації у Києві, Львові та Одесі за два дні від ковіду щепили майже 5 тис. осіб

Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac.

У центрах вакцинації у Києві, Львові та Одесі за два дні від ковіду щепили майже 5 тис. осіб
Фото: КМДА

У Києві, Одесі та Львові запрацювали перші пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19. Усього за два дні там було щеплено 4849 людей.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac. Працювало загалом 21 мобільна бригада.

У МОЗ зазначають, що на пілотних центрах відпрацьовують алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях та рекомендують іншим областям наслідувати приклад і відкривати центри на базі спортивних, культурних споруд та виставкових залів. Адже інфраструктура таких будівель розрахована на великі потоки людей. Це дозволяє створити умови для дотримання безпечної дистанції між відвідувачами та обов’язкового періоду очікування після вакцинації.

"Відкриття центрів масової вакцинації за алгоритмом, розробленим Міністерством, - це, перш за все, відповідальність міських голів та органів місцевого самоврядування", - зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що кожна область має такі об’єкти, це не обов’язково мають бути великі стадіони. У світі людей вакцинують у театрах, музеях і навіть церквах та центрах паломництва.

"Коли Україна отримає велику кількість вакцини, саме завдяки таким центрам ми зможемо щепити максимальну кількість людей та наблизитися до нашої спільної мети - перемоги над хворобою”, - наголосив міністр.

Центри масової вакцинації на перших етапах працюватимуть у вихідні. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Як повідомляли, у Києві центр відкрився на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові - стадіону "Арена Львів", в Одесі - стадіону Одеської юридичної академії.

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