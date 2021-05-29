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Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря

Три заступники міністра охорони здоров'я, які працювали при Степанову, залишаться на посадах. 

Ляшко запропонував кандидата на посаду головного держсанлікаря
Фото: Lb.ua

На посадах заступників міністра охорони здоров’я залишаються Ірина Садов'як, Ірина Микичак та Ярослав Кучер, які працювали з колишнім очільником МОЗу Максимом Степановим.

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

На посаду заступника міністра - головного держсанлікаря пропонується кандидатура Ігоря Кузіна.

"Перше, Ірина Садов'як залишається та працює 100 днів за певними індикаторами, заступниця по регіональній політиці Ірина Микичак куруватиме будівництво за проєктами зі Світовим банком. Третій заступник, який залишається, заступник міністра з цифрової трансформації Ярослав Кучер", - зазначив Ляшко.

За його словами, вони залишатимуться на посадах 100 днів і працюватимуть за визначеними індикаторами. Ляшко пояснив , що стовідсоткова заміна заступників призвела б до "провисання" внутрішніх процесів у міністерстві.

Після 100 днів за підсумками роботи прийматиметься рішення про подальшу роботу.

"На посаду головного державного санітарного лікаря - Ігоря Кузіна, який працював в.о. заступника голови ЦГЗ , я вважаю його кваліфікованим спеціалістом, другий заступник, з економічного блоку - Петро Ємець, він пройшов у Міністерстві від посади головного спеціаліста до директора департаменту фінансово-економічного блоку", - сказав Ляшко.

Також міністр повідомив, що ще одну кандидатуру на заступника міністра він подасть до уряду в понеділок.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 26 травня звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я. З посад звільнено заступницю міністра охорони здоров'я Світлану Шаталову та заступника міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігоря Іващенка.

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