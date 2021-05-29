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За добу в Україні зафіксовано 3096 випадків коронавірусу

Летальних випадків – 156.

За минулу добу, 28 травня в Україні зафіксовано 3 096 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 144 дитини та 55 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 156.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 309 осіб і одужало – 10 199.

За добу протестовано: методом ПЛР – 25 401 особи, методом ІФА – 10 963 особи і експрес-тестами – 21 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 199 769 особи, одужало 2 030 415 осіб, летальних випадків – 50 388 і проведено 10 156 756 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, За середу, 27 травня, в Україні виявили 3 306 нових випадків коронавірусу. Серед захворілих - 169 дітей та 77 медпрацівників. 

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